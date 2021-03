Stiri pe aceeasi tema

- 1.Ce va motiveaza in viața?– Faptul ca știu ca pot infrunta aproape orice, bazandu-ma pe ceea ce sunt… 2.Care este filmul dumneavoastra favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs?– FACE OFF (cu Nicolas Cage și John Travolta). 3.Cum arata un weekend perfect? Care sunt activitațile…

- 1.Ce va motiveaza in viața? – Familia. 2.Care este filmul dumneavoastra favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs?– „Moromeții”, pentru felul in care reprezinta lupta de a-ți ține familia aproape intr-o perioada dificila. 3.Cum arata un weekend perfect? Care sunt activitațile dumneavoastra…

- 1 Ce va motiveaza in viața?– Dorința de schimbare in bine. 2 Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.?– 21 de grame. 3 Cum arata un weekend perfect? Care sunt activitațile dvs. preferate in weekend?– Weekend in familie. Orice activitate impreuna. 4 Ce cariera…

- 1 Ce va motiveaza in viața?– Familia, onoarea, independența, ordinea și contactul social. 2 Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.?– Serialul Homeland. 3 Cum arata un weekend perfect? Care sunt activitațile dvs. preferate in weekend?– Alaturi de familie,…

- 1. Ce va motiveaza in viața?– O plenitudine de motivații intrinseci și extrinseci ma ajuta sa razbat prin provocarile zilnice. Autocunoașterea, autodepașirea, recunoștința, critica, idealismul, copiii, ieșirea din rutina, cunoașterea diversitații lumii sunt doar cateva dintre acestea. 2. Care este filmul…

- Drama ,,Cu inima impacata/Blackbird”, cu Susan Sarandon și Kate Winslet, are premiera pe 19 februarie 2021 la cinema. Filmul prezinta o sarbatoare de familie diferita de oricare alta, abordand cu delicatețe și emoție un subiect dramatic. Din 19 februarie puteți urmari la cinema o poveste despre speranța,…

- 1 Ce va motiveaza in viața?Sa vad rezultate concrete ale muncii mele. Atunci cand vad proiecte care incep sa prinda viața și care aduc o schimbare in bine, cat de mica, capat increderea de a merge mai departe și de a intreprinde ceva nou. 2 Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic […]…

- Bacauanii cu datorii de pana in 40 de lei la Finanțe vor scapa automat de ele. Aceste debite sunt șterse, in fiecare an, in primele șapte zile ale lunii ianuarie. Sunt considerate creanțe fiscale impozitele, taxele și contribuțiile sociale, precum și dobanzile, penalitațile sau majorarile aferente acestora.…