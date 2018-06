Dorin Boerescu vrea sa listeze pe bursa reteaua de marketing afiliat 2Performant Network

Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata rețea de contrabanda funcționa pe filiera Poliție și ANAF la un centru de distrugere a țigaretelor introduse, ilegal, in Romania. Ofițerii anticorupție ai DGA au prins, in flagrant un șef de post, care facea parte dintr-o comisie, alaturi de doi inspectori ANAF și de alți doi angajați ai…

- Guvernul vrea sa infiinteze un fond national de investitii care sa aiba ca obiectiv finantarea inteprinderilor micro, mici si mijlocii (IMM) prin achizitionare de actiuni sau obligatiuni emise de acestea, potrivit programului legislativ actualizat pe 2018. „Fondul National de Dezvoltare…

- Compania de cablu UPC, parte a grupului american Liberty Global (LGI), a inregistrat in primul trimestru din acest an o crestere cu 4% a numarului de clienti, pana la 1,338 milioane si un avans de 6% al numarului de abonamente, pana la 2,427 milioane, conform datelor comunicate de LGI. Numarul…

- Politistii romani au contribuit la destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala si spalare de bani care actiona in mai multe tari din Uniunea Europeana, inclusiv in Romania. Reteaua includea mai mult de o suta de firme si era formata din peste 150 de persoane conduse de doi barbati,…

- Patria Bank anunta in noua platforma de marketing afiliat, Patria Partener, recomandari antreprenoriale de peste 8 milioane euro, iar tichetul mediu estimat in urma primelor 3 luni de testare va fi de aproximativ 25.000 euro. Banca a lansat platforma Patria Partener in aprilie, acesta fiind…

- Bursa de Valori București (BVB) a anunțat oficial și a premiat 15 companii care s-au calificat in ultima etapa a „Made in Romania”, un proiect menit sa identifice și sa susțina viitoarele motoare de creștere ale economiei locale sau din regiune. Printre finaliști se numara și doua firme din Brașov.…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat marti de CFA Romania. …

- Facebook nu era funcțional vineri dupa-amiaza în jurul orei 15.00. Probleme au fost raportate în România, dar și în alte țari, dar au fost rezolvate dupa câteva minute.