Dorian Yates, legenda culturismului britanic, vine la Stay Fit Gym (PUBLICITATE)

- Actorul rus Andrei Miagkov, legenda a cinematografiei sovietice si erou al filmului simbol de Anul Nou in Rusia, a murit la varsta de 82 de ani, a anuntat joi Teatrul "Anton Cehov" din Moscova, scrie AFP, potrivit news.ro. Institutia nu a precizat cauza decesului. Miagkov este pentru rusi…

- Gabi Balint, caștigator al Cupei Campionilor Europeni in 1986 cu Steaua București, a explicat ce se va intampla cu secția de fotbal a CSA daca palmaresul va fi caștigat de FCSB și nu-l considera principalul vinovat pe Gigi Becali pentru tranzacția din 2003 pe care a facut-o cu reprezentanții de la Armata.…

- A castigat 23 de premii Grammy, a fost un simbol al muzicii jazz si a avut o cariera recunoscuta la nivel international timp de jumatate de secol. A fost Chick Corea, unul dintre cei mai importanți pianiști de jazz din lume.

- Ryszard Szurkowski, legenda ciclismului polonez, a incetat din viata luni dimineata, la varsta de 75 ani, a anuntat sotia sa, citata de presa din Polonia, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Campion mondial de amatori in 1973, cu aproape doua decenii inainte de reunificarea cu profesionistii,…

- Actorul Bruce Kirby, cunoscut pentru rolurile sale din serialele "Columbo" si "L.A. Law", a murit la varsta de 95 de ani, anunta The Hollywood Reporter. Anuntul decesului sau a fost facut pe Facebook de fiul sau John Kirby, care a precizat ca tatal sau a murit "linistit" la spitalul Cedars-Sinai…

- Grija pentru alimentație și mișcare reprezinta recomandarea oricarui medic. Insa, totul cu o limita. Exista cazuri in care aceasta grija se transforma in obsesie, iar unii oameni, din dorința de a sta departe de alimentele nesanatoase și de a face exerciții fizice intense și exagerate, iși pot face…

- Fostul internațional a venit cu o varianta interesanta pentru pastrarea identitații lui Dinamo.„N-am niciun pic de incredere in acești oameni, n-am avut nici la inceput. In afara de aspectul fizic, nu mi-a placut faptul ca nu au fost transparenți, nu au aratat de unde au bani. Totul pute acolo! E o…

- Vasile Serban s a aflat fata in fata cu Dorian Yates la Bucuresti. Ce mai renumit culturis britanic a impus noi standarde in body building ul profesionist. In varsta de 70 de ani, Vasile Serban e de 16 ori campion al Romaniei. Cunoscutul culturist veteran din Navodari Vasile Serban a avut bucuria de…