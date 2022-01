Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a trait o adevarata spaima, dupa ce a fost oprit in trafic si flancat de patru politisti de la trupele speciale in Grecia. Autoritatile il banuiau pe artist ca ascunde substante interzise, dupa ce mai devreme oprise la un magazin cu produse care contin cannabis. Dupa minute bune…

- Dorian Popa a trait spaima vieții sale in Grecia. Cantarețul se afla de cateva zile in țara elena pentru a filma mai multe vloguri, insa ieri a fost oprit de polițiști in trafic. Situația nu a fost deloc simpla, asta pentru ca autoritațile l-au verificat și l-au perchiziționat ca pe un infractor.

- Ungaria este prima tara care a construit deja toate elementele care ii revin din coridorul rutier central-european Via Carpatia, relateaza MTI. Coridorul autostrazii Via Carpatia leaga sapte tari, din Lituania si pana in Grecia, creand o conexiune intre porturile Marii Baltice, Marii Egee si Marii Negre,…

- In aceste zile de sarbatoare, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, au retinut 4 permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate și au constatat…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Gherla au oprit duminica pentru control un autoturism condus de un barbat in varsta de 50 de ani, care se deplasa pe DJ 161, pe raza comunei Jucu. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- Intrucat barbatul emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat.Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicala, in vederea recoltarii de mostre biologice de sange.Totodata, polițiștii au efectuat controlul corporal al barbatului…

- La data de 10 noiembrie 2021, in jurul orei 23.50, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat, de 42 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, in dreptul localitații Rahau, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Cum gatești caracatița astfel incat sa iasa frageda și nu cu textura gumata? Gatitul caracatiței ar putea parea intimidant pentru un bucatar amator, dar nu este atat de complicat pe cat ai crede. Cuprins: Despre caracatița Cum pregatești caracatița pentru gatit Cum se gatește caracatița Cum se secționeaza…