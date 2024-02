Un barbat de 21 de ani a intrat in vizorul polițiștilor din Alba. Totul, dupa ce mașina pe care o conducea tanarul a fost trasa pe dreapta, in trafic, pentru un control de rutina. Tanarul de 21 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Dupa ce l-au oprit […] The post Tanar oprit in trafic, pentru un control. Drogat, fara permis și cu numere false la mașina/Ce a urmat first appeared on Ziarul National .