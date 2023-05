Dorian Popa a ajuns in lumea mondena din Romania in urma cu mulți ani, iar de atunci s-a menținut in atenția fanilor. De la actor și cantareț a ajuns un adevarat om de afaceri, care acum se bucura de milioane de euro in conturi. Ei bine, pentru a realiza toate acestea, cele care l-au motivat au fost problemele din copilarie. Vloggerul nu face parte dintr-o familie bogata.