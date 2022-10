Stiri pe aceeasi tema

- Timișoreanca Silvia Stoiana a lansat o noua piesa care poarta numele de „Verde la inima”, textul acesteia fiind scris de artista in colaborare cu Daniel Cariga, iar mixajul și masterul fiind realizat de Lukinich Attila. „«Verde la inima» este un cantec special care transmite un vibe pozitiv, dar și…

- Vocea inimii este imprevizibila. In momentul in care intentia inceteaza, intervine tacerea. Dupa ce a lansat single-ul „Am vrut sa te sun”, Ioana Ignat revine cu o piesa care ar putea fi o completare fireasca, denumita „Tacerea”. Melodia „Tacerea” este compusa de catre Ioana Ignat si va fi inclusa pe…

- Fletcher a lansat single-ul “Sting”, a treia piesa de pe albumul de debut foarte așteptat, “Girl Of My Dreams”. Proiectul va fi lansat prin Capitol Records pe 16 septembrie, fiind o privire de aproape asupra momentelor de durere, de triumf și de experiențe profund transformatoare in drumul ei catre…

- Aitch a lansat albumul de debut “Close To Home”. Single-ul principal al proiectului este piesa “My G” impreuna cu Ed Sheeran. Afișand o latura mai matura, mai reflexiva și mai personala a compoziției lui Aitch, „My G” este un tribut al rapperului din Manchester adus surorii sale in varsta de 12 ani,…

- Solista timișoreanca Ana Kui a lansat un videoclip pentru piesa „Lumi paralele”, care a aparut pe albumul de debut al artistei, care a fost lansat anul trecut cu un concert desfașurat in prima zi a lunii iulie. „Piesa «Lumi paralele» face parte din albumul meu lansat anul trecut, «Ganduri țesute». Muzica…

- Palaye Royale a lansat single-ul “Fever Dream” și anunța albumul cu același nume. „Fever Dream”, piesa de titlu de pe viitorul album, va oferi o previzualizare perfecta a experienței sonore a noului lor material de studio. „Fever Dream” poate fi descris doar ca inceputul unei noi ere; Epopeea intinsa…

- Pe numele sau adevarat Razvan Stochița, timișoreanul Ravi revine pe scena muzicala cu piesa Inger, o melodie care anunța apariția unui album discografic prevazut sa ajunga in mainile melomanilor in viitorul apropiat. La 14 ani a inceput sa scrie poezii, la 16, in timpul unei calatorii la munte, a…