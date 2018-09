Stiri pe aceeasi tema

- Este in continuare nevoie de sange la Timișoara. Preoții unei biserici ortdodoxe din zona Dacia organizeaza, in lacașul de cult, o acțiune de donare de sange pe parcursul mai multor zile. The post Donare de sange la o biserica ortodoxa din Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Doneaza sange, salveaza o viata!”. O noua actiune de donare de sange va avea loc in Protopopiatul Urziceni. Joi, 30 august, in intervalul orar 08.00 – 12.00, la sediul Protopopiatului Urziceni va avea loc o campanie umanitara. "Doneaza sange, doneaza o viata!" se va desfasura in colaborare cu Centrul…

- Lugojenii care vor sa isi ajute semenii aflati pe patul de spital pot dona sange in primele doua zile ale saptamanii viitoare. Spitalul din Lugoj si Centrul de Transfuzii Sanguine Timisoara organizeaza o campanie de donare in zilele de 27 si 28 august. Doritorii se pot programa la Secretariatul unitatii…

- Ca in fiecare sezon estival este criza de donatori la Centrul de Transfuzie Sanguina Dambovita! Memebrii PSD Titu se vor Post-ul Mobilizare la PSD Titu pentru o acțiune de donare de sange apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Numarul donatorilor de sange scade cu aproape 25% in perioada verii. Este perioada concediilor, dar este și perioada muncilor agricole, cand donatorii din mediul rural sunt foarte puțini. Prin urmare, spitalele se confrunta vara cu o criza acuta de sange, fapt care se intampla și in aceasta perioada,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, face apel catre populatie sa doneze sange, aratand ca in lunile de vara sunt cu 20-25% mai putini donatori fata de media obisnuita si exista o cerere mai mare din cauza numeroaselor accidente rutiere sau a operatiilor planificate. Ea spune ca cererea zilnica a spitalelor…

- De la o editie la alta, campania BLOOD NETWORK initiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD si NEVERSEA se dezvolta puternic, atat in privinta numarului de oameni care doneaza sange in centrele fixe cat si la caravanele mobile BLOOD NETWORK. Impreuna cu Institutul National de Transfuzii Sanguine…

- Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, impreuna cu Asociatia „Academia Mamicilor din Timișoara” – Centrul de Asistența Sociala și Cercetare ... The post Polițiștii timișoreni au donat sange pentru copiii suferinzi appeared first on Renasterea banateana .