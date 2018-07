Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, președintele Consiliului European a declarat ca ,,Trump are aversiune fața de Uniunea Europeana și NATO!” . Tusk a dezvoltat aceasta opinie intr-un interviu acordat unei televiziuni din...

- Adversitatea președintelui american Donald Trump fața de organizații precum UE, NATO sau Organizația Mondiala a Comerțului, trebuie luata in serios și nu discreditata, potrivit remarcilor președintelui Consiliului European, Donald Tusk. Liderul de la Casa Alba „are metoda și este serios in misiunea…

- Presedintele american Donald Trump a salutat marti hotararea Curtii Supreme de a valida decretul sau privind imigratia, decizie pe care a numit-o 'o victorie fantastica' pentru poporul american dupa 'luni de isterie' din partea mass-media si a democratilor, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Phenianul nu mai reprezinta o amenintare nucleara, la revenirea sa in SUA dupa summitul istoric de marti din Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters. "Toata lumea se poate simti acum mult mai in siguranta…

- Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia in ceea ce priveste noile politici ale lui Trump si a cerut ca Uniunea Europeana sa fie exclusa in totalitate de la tarifele noi pentru exporturile…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a criticat aspru pe Donald Trump, declarand miercuri ca presedintele american ''a scapat Europa de toate iluziile'' odata cu disputa asupra comertului si retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, cu cateva ore inaintea…

- Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia in ceea ce priveste noile politici ale lui Trump si a cerut ca Uniunea Europeana sa fie exclusa in totalitate de la tarifele noi pentru exporturile…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a cerut joi Kosovo sa-si imbunatateasca relatiile cu Serbia pentru a inregistra progrese in vederea obiectivului aderarii la Uniunea Europeana, relateaza Reuters.Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru si Kosovo au facut…