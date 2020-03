Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va decreta starea de urgenta nationala din cauza pandemiei de coronavirus, conform unor surse ale agentiei Bloomberg, preluata de Reuters.Donal Trump ar declara starea de urgenta nationala pentru a putea oferi ajutoare federale statelor afectate de coronavirus,…

- Ohio ar putea numara deja peste 100.000 de persoane infectate cu noul coronavirus, a declarat o responsabila sanitara din acest stat din nordul Statelor Unite, citata de AFP.Vorbind intr-o conferinta de presa joi, alaturi de guvernatorul Mike DeWine, directorul departamentului de sanatate…

- Cel putin 19 persoane au murit in timpul unor tornade violente in Tennessee, in regiunea orasului Nashville, capitala muzicii country in Statele Unite, a anuntat marti o reprezentanta a serviciilor de urgenta ale statului, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Opt decese au fost inregistrate, pentru…

- Drona MQ-9 Reape prezentata presei la Baza Aeriana din Campia Turzii Drona MQ-9 Reaper. Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_MQ-9_Reaper#/media. La Baza Aeriana din Câmpia Turzii, judetul Cluj, a fost organizata marti, 18 februarie, ziua portilor…

- Guvernul Statelor Unite analizeaza daca sa interzica General Electric (GE) sa continue sa livreze motoare pentru un nou avion de pasageri produs de China, au declarat persoane apropiate situatiei, provocand ingrijorare legata de eforturile chineze de a intra pe piata aviatiei civile. Posibila…

- Membrii Camerei Reprezentantilor din Statele Unite au votat articolele de inculpare a presedintelui Donald Trump pentru abuz de putere si obstructionarea Congresului, in vederea demiterii acestuia, relateaza CNN. Donald Trump condamna decizia Camerei Reprezentantilor privind inculparea sa Presedintele…