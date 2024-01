Stiri pe aceeasi tema

- China construieste un megaport pe coasta Pacificului, in Peru, pentru a dezvolta puternic comertul cu America de Sud, acesta urmind sa fie inaugurat la sfirsitul acestui an. Portul de apa adinca, construit printr-o investitie de 3,5 miliarde de dolari, va oferi Chinei o poarta directa catre regiunea…

- La sfarșitul celui de-al doilea mandat al președintelui Barack Obama, Statele Unite s-au confruntat cu o alegere clara in ceea ce privește rolul lor viitor in Asia. Pe masura ce China devenea tot mai puternica, Washingtonul ar putea dubla eforturile costisitoare pentru a incerca sa mențina intaietatea…

- Marele semnal transmis de SUA dupa rezultatul alegerilor din Taiwan: Joe Biden a tranșat problemaPresedintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China si au acordat partidului de guvernamant un al treilea…

- ”Armata Populara de Eliberare a Chinei mentine o vigilenta sporita in orice moment si va lua toate masurile necesare pentru a zdrobi ferm tentativele de «independenta ale Taiwanului» indiferent ce forma vor lua”, ameninta intr-un comunicat un purtator de cuvant al ministerului chinez, Zhang Xiaogang.…

- „Reunificarea” Taiwanului cu China este „inevitabila”, a declarat marți liderul chinez Xi Jinping, inaintea alegerilor cruciale ce vor avea loc luna viitoare in țara insulara pe care Beijingul și-o revendica, potrivit CNN.

- Prezența unor avioane și nave de razboi chineze a fost semnalata sambata de Taiwan in jurul teritoriului sau, unele trecand linia mediana sensibila a stramtorii cu același nume, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Autoritațile de la Taipei precizeaza astfel ca Beijingul iși continua activitațile…

- China a alertat Statele Unite ale Americii (SUA) cu privire la un nou razboi. Presa de peste Ocean a anunțat ca, in timpul unui summit organizat in noiembrie 2023, președintele chinez Xi Jinping i-a transmis omologului sau american, Joe Biden, ca Beijingul intenționeaza sa ia masuri privind Taiwanul.…

- Presedintele SUA Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au restabilit miercuri un dialog care era in asteptare de un an, dar si-au expus si diferendele, in special in ceea ce priveste Taiwanul, relateaza AFP. Presedintele american a afirmat, la incheierea unei conferinte de presa, menita sa salute…