Stiri pe aceeasi tema

- Dialogul preliminar ar urma sa reduca divergentele bilaterale in vederea evenimentului despre care Trump a avertizat ca reprezinta "o unica incercare".Ambasadorul SUA in Filipine, Sung Kim, care si-a reprezentat diplomatic tara si in Coreea de Sud, a condus delegatia americana, iar Choe…

- Un apropiat al lui Kim Jong-un s-a intalnit cu Donald Trump. Emisarul de la Phenian, generalul Kim Yong Chol, i-a adus președintelui american o scrisoarea din partea liderului nord-creean, relateaza Reuters. Generalul Kim Yong Chol este considerat unul din cei mai apropiati asistenti ai lui Kim Jong…

- Donald Trump a scris greșit numele soției sale intr-o postare pe Twitter, in care a mulțumit oamenilor pentru sprijinul oferit in timpul operației de rinichi la care a fost supusa Melania Trump . Trump i-a urat ”bun venit” acasa soției sale, dar a reușit sa ii scrie numele greșit. ”Este grozav sa o…

- Pretul petrolului ar putea creste pana la 100 de dolari per baril pana in 2019, nivel care nu a mai fost atins din 2014, potrivit unui nou studiu realizat de Merrill Lynch, parte a Bank of America. In principiu, aceasta crestere ar veni de la principiul de baza al pietei de crestere a cererii…

- Recordul a fost atins dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul si reluarea sanctiunilor americane impotriva Iranului care erau in vigoare inaintea acordului din 2015, transmite Reuters. Miercuri, cotatia barilului de titei Brent…

- Kremlinul a declarat miercuri ca nu participa la „twitto-diplomatie" si ca sustine „abordarile serioase". Raspunsul vine dupa o serie de tweet-uri ale președintelui american Donald Trump referitoare la Rusia, pe care o avertiza, printre altele, „sa se pregateasca" de atacuri americane in Siria, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a scris duminica pe Twitter ca presedintele sirian, Bashar al-Assad, va avea un "pret mare de platit" pentru un atac cu arme chimice asupra civililor si a acuzat Iranul si pe liderul rus Vladimir Putin ca il sustin pe liderul sirian, relateaza Reuters, AFP si…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat recent pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire de alti retaileri,…