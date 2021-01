Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in funcție Donald Trump a sustinut ca numarul deceselor din cauza coronavirusului a fost 'exagerat' in Statele Unite. Țara se confrunta in prezent cu un nou record de infectari, iar bilantul victimelor a trecut de 350.000. Anthony Fauci, principalul specialist in boli infectioase…

- Președintele ales, democratul Joe Biden a declarat intr-un interviu cu CNN ca se va vaccina impotriva Covid-19, tot in public, cind va recomanda doctorul Anthony Fauci, șeful Centrului pentru Prevenirea și Combaterea Bolilor. Fauci a fost intre timp chemat sa faca parte din echipa noului președinte…

- Statele Unite au raportat, miercuri, cel mai mare numar de decese provocate de COVID-19 de pana acum, cu 550 mai mare decat fostul record, consemnat in aprilie, potrivit The Guardian.Astfel, miercuri au fost raportate 3.157 de decese noi, in condițiile in care fostul maxim, 2.607 morți, fusese inregistrat…

- Președintele american Donald Trunp este nemulțumit de modul in care sunt raportate decesele in randul pacienților cu coronavirus din Statele Unite. Conform lui Donald Trump, pacienții care mor din alte cauze sunt raportati decedati din cauza Covid/ Potrivit Mediafax , liderul SUA mai susține ca sistemul…

- Donald Trump si Joe Biden, cei doi candidati pentru fotoliul de la Casa Alba, urmeaza sa aiba cea de-a doua confruntare. Dezbaterea televizata ar urma sa se anuleze la cererea democratului. A doua din cele trei dezbateri organizate pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii ar putea…

- ”Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!”, a scris Trump pe Twitter. Facebook a sters postarea, dar nu inainte…