Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump este protagonistul unui alt moment care s-a viralizat pe internet. Scena care a atras atenția lumii intregi a fost surprinsa la o biserica penticostala din Las Vegas, acolo unde președintele s-a rugat impreuna cu mai mulți membri ai staffului sau de la Casa Alba. La final a donat mai multe…

- Zilele trecute președintele Trump a participat la slujba unei biserici din Las Vegas. Spre surprnderea multora, Trump a facut și o donație, mica ce-i drept, dar a facut-o. Numai ca un alt moment a fost surprins de camerele de luat vederi Cum a fost filmat președintele Trump la o biserica Președintele…

- Trump: "Nu vreau sa platesc impozite" Președintele Trump a oferit o aparare sincera cand a fost intrebat cu privire la o noua raportare cu privire la suma minima a impozitului pe venit pe care a platit-o: "Nu vreau sa platesc impozite”. Trump a spus ca lacunele fiscale pentru americanii bogați…

- Intr-un raport pe care Trump l-a caracterizat drept „fake news”, Times a spus ca presedintele nu a platit impozite pe venit in 10 din ultimii 15 ani pana in 2017, in ciuda faptului ca a primit 427,4 milioane de dolari pana in 2018 din programe de televiziune si alte licente. Informatiile vin…

- ”Cand mentionati cuvantul decuplare este un cuvant interesant”, a afirmat Trump intr-o conferinta de presa la Casa Alba. ”Pierdem miliarde de dolari si daca nu vom mai face afaceri cu ei, nu vom mai pierde miliarde de dolari. Se numeste decuplare, puteti incepe sa va ganditi la acest lucru”, a spus…

- Donald Trump a reușit sa uimeasca din nou, in timpul unei vizite intr-o zona afectata de uraganul Laura. Liderul de la Casa Alba a venit cu o soluție inedita pentru ca autoritațile sa acopere pagubele provocate de furtuna devastatoare.

- Steve Bannon, fostul consilier al lui Donald Trump, a fost reținut pentru deturnare de fonduri, a anunțat joi, 20 august, procuratura din New York, citata de CNN.Procurorii federali il acuza pe Steve Bannon, fostul consilier al campaniei al președintelui Donald Trump, și pe alte trei persoane de fraudarea…

- Numerosi republicani din Senatul SUA s-au declarat marti impotriva programului de sustinere a populatiei si a companiilor, de 1.000 de miliarde de dolari, al propriului partid, la o zi de la prezentarea acestuia de catre liderul majoritatii din aceasta camera, Mitch McConnell, informatie care a dus…