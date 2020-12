Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a facut aluzie marti ca ar putea candida din nou la presedintia SUA in 2024, afirmand in fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile de contestare a rezultatului votului esueaza anul acesta, "ne vedem peste patru ani", relateaza…

- Presedintele in exercitiu, Donald Trump, care contesta rezultatul alegerilor, vrea sa mearga pana la Curtea Suprema. Un renumit constitutionalist a declarat pentru Fox News ca exista motive de contestare, desi n-a vazut dovezile, dar ca acestea nu sunt suficiente pentru o schimbare semnificativa a numarului…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat duminica Moscova ca s-a coborat pana la 'primitivism si vulgaritate' intr-un atac la adresa sa, dupa ce purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, afirmase - intr-o postare pe Facebook - ca la intalnirea de la Casa Alba de saptamana…