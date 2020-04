Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca, in cadrul masurilor de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, el este cel va decide cand va fi redeschisa economia SUA, nu guvernatorii statelor americane, transmite Reuters.



''Este decizia presedintelui, si aceasta din multe motive. Acestea fiind spuse, Administratia si cu mine colaboram indeaproape cu guvernatorii, si aceasta va continua. O decizie luata de mine, in colaborare cu guvernatorii si tinand cont si de altii, va fi luata in curand!'', a indicat Trump pe Twitter.



Statele…