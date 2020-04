Stiri pe aceeasi tema

- Prețul la petrol a scazut la un nivel record de 1.5 dolari per baril, luni, cel mai scazut, in condițiile in care cererea s-a prabușit din cauza pandemiei de coronavirus, iar producatorii de combustibil au ramas fara spațiu de stocare, relateaza CNBC.

- Reuniunea OPEC+ va fi amanata cu cateva zile. Țarile producatoare de petrol pregatesc o reducere fara precedent a producției, dupa ce prețurile s-au prabușit la 20 de dolari Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si Rusia au decis sa amane, cu cateva zile, o reuniune de urgenta a marilor…

- Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 30% joi, dupa ce președintele Donald Trump a spus ca se așteapta ca Arabia Saudita și Rusia sa reduca producția de petrol cu 10 milioane de barili (pe zi) și ”poate substanțial mai mult”, în urma unei discuții cu prințul Mohammed bin Salman,…

- Preturile petrolului au crescut cu aproape 50% la 36 dolari per baril, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca anticipeaza un acord intre Arabia Saudita si Rusia cu privire la reducerea productiei pana la 10 milioane barili pe zi, potrvit FT, citat de ZF.Pandemia de COVID-19,…

- Presedintele SUA Donald Trump a cerut din nou marti concretizarea unui program de investitii de 2.000 de miliarde de dolari, care ar fi sustinut de costurile scazute de creditare, pentru modernizarea infrastructurilor americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Cu ratele dobanzilor la zero…

- Pretul petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, in timp ce titeiul WTI, de referinta pe piata americana, a coborat sub 20 de dolari pe baril, pentru scurt timp, din cauza temerilor in crestere ca blocajul impus la nivel mondial ar putea…

- Investitorii sunt tot mai ingrijorati ca virusul s-a extins din China in alte 50 de tari. Pretul petrolului american West Texas Intermediate a inchis vineri in scadere cu 4,9-, la 44,76 de dolari pe baril, iar pe ansamblul saptamanii s-a contractat cu circa 16-, cel mai amplu declin inregistrat dupa…

- Cotatia petrolului Brent a scazut cu 1,37 dolari, respectiv cu 2,3-, la 59,32 dolari pe baril. Pretul petrolului de referinta pe piata americana a coborat cu 1,06-, sau cu 2-, la 53,13 dolari pe baril. Ambii indici au scazut pe parcursul tranzactiilor cu peste 3-, la cel mai redus nivel consemnat din…