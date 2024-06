Alegeri locale 2024: Prezenta la vot pana la ora 21.00, in judete Constanta si Tulcea Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Pana la ora 20.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 291.755 de alegatori, echivalentul unui procent de 47,44 , dintre care: persoane cu varsta cuprinsa intre 18 24 de ani: 10.452 barbati si 10.298 femei; persoane cu varsta cuprinsa intre 35 34 de ani: 14.859 barbati si 16.956 femei, persoane cu varsta cuprinsa intre 35 44 de ani: 24.6 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Pana la ora 20.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 274.412 de alegatori, echivalentul unui procent de 44,62 , dintre care: persoane cu…

- Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Pana la ora 18.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 249.956 de alegatori, echivalentul unui procent de 40,64 , potrivit datelor ROAEP. La…

- Datele actualizate cu privire la prezența la vot publicate de catre Autoritatea Electorala Permanenta arata ca la nivel național, la ora 15.00, prezența era sub 29%. Cu toate acestea, in Bara, o comuna din județul Timiș, se inregistreaza o mobilizare remarcabila, depașind numarul alegatorilor inscriși…

- Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Pana la ora 18.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 225.667 de alegatori, echivalentul unui procent de 36,69 , potrivit datelor ROAEP. La…

- Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Pana la ora 17.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 202.529 de alegatori, echivalentul unui procent de 32,93 , potrivit datelor ROAEP. La…

- Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Pana la ora 15.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 169.751 de alegatori, echivalentul unui procent de 27,56 , potrivit datelor ROAEP. La…

- Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania. Astazi, 9 iunie 2024, au loc alegerile locale si europarlamentare in Romania.In acest context, cetatenii din localitatea Faurei Baneasa, judetul Constanta, au venit la sectiile de votare pentru a si implini dreptul la vot.La…

- Intro: In 2024 vor fi organizate patru runde de alegeri ndash; europarlamentare 9 iunie , locale iunie , prezidentiale septembrie si parlamentare decembrie . 2024 este primul an in care toate alegerile au loc in acelasi an.Alegerile locale, cele europarlamentare si cele parlamentare sunt organizate…