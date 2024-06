Stiri pe aceeasi tema

- Politia orasului Insuratei, judetul Braila, a deschis un dosar penal pentru frauda la vot dupa ce o femeie de 68 de ani, care figura in baza de date ca fiind decedata, a votat la o sectie din oras. Potrivit IPJ Braila, politistii din cadrul Politiei orasului Insuratei s-au sesizat din oficiu cu privire…

- Maria este studenta la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la Facultatea de Matematica și Informatica. Are 20 de ani și a decis ca, deși era in plina sesiune, fiind prima oara cand are poate vota, este obligata moral sa iși exercite acest drept democratic. Așa ca a plecat acasa la parinți, la…

- De la o prezentare de moda, la spital! Doua persoane au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce o macara s-a prabușit peste spectatori, in timpul show-ului de moda care s-a desfașurat in Iași. In urma acestui incident, o femeie a fost dusa la spital intr-un scaun cu rotile.

- La data de 17 aprilie 2024, in jurul orei 15.15, Poliția Orașului Cugir a fost sesizata de o femeie de 36 de ani, din Cugir, cu privire la faptul ca a fost agresata de o persoana, in timp ce se afla, la serviciu, in incinta unei unitați de invațamant preșcoal din Cugir. Din primele cercetari, a rezultat…

- ”Un candidat, pentru a fi ales, trebuie sa fie si serios, sa fie truditor, sa aiba spirit de sacrificiu (...), sa fie dedicat oamenilor si localitatii pe care o reprezinta. Primarul, gospodaria primarului sunt cartea de vizita a localitatii. Cand spun gospodaria primarului nu ma refer la cea personala,…

- "Sunt de unde este și Messi", le-a spus Esther Cunio, in varsta de 90 de ani, celor doi teroriști Hamas care intrasera in casa ei inarmati si mascati, in dimineața de 7 octombrie. Batrana s-a nascut in Argentina.

- Tragedie de proporții in Timișoara! O femeie a fost gasita moarta in casa, in urma cu o zi. Polițiștii au ajuns la ea acasa, dupa ce mama ei s-a ingrijorat ca nu mai poate lua legatura cu ea și le-a cerut ajutorul. Femeia este devastata de durere.

