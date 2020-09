Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a respins marti zvonurile ca ar fi suferit de o serie de ''mici accidente vasculare cerebrale'', in noiembrie anul trecut, in urma carora ar fi fost spitalizat, relateaza AFP. Vizita surpriza a sefului statului la spitalul militar Walter Reed a provocat…

- Cei aproximativ 330 delegati republicani reuniti la Charlotte, in statul Carolina de Nord, l-au desemnat pe Trump drept candidatul Partidului Republican, in prima zi a Conventiei Nationale a formatiunii politice. Unul cate unul, reprezentantii republicani ai fiecaruia dintre cele 50 de state…

- Învestit oficial luni de Partidul Republican drept candidat la alegerile prezidențiale, Donald Trump, care va candida pentru un al doilea mandat pe 3 noiembrie, spera sa inverseze tendința din sondaje care îl dau în avantaj pe Joe Biden, relateaza AFP.Adunați la Charlotte, Carolina…

- Twitter a dezactivat un videoclip de campanie repostat de președintele american Donald Trump, dupa o sesizare oficiala din partea formației Linkin Park privind utilizarea neautorizata a muzicii sale. Videoclipul, care includea muzica a grupului Linkin Park, a disparut din feed-ul președintelui,…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari duminica, fara a-i convinge pe detractorii sai, ca nu a fost "informat" despre posibile prime platite de Moscova insurgentilor pentru a ucide soldati occidentali in Afganistan, contrar unor relatari aparute in presa, relateaza AFP. "Nimeni nu m-a informat…

- Presedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter un video în care mai multe persoane sunt vazute si auzite strigând „white power” („puterea albilor”), un slogan rasist al nationalistilor albi de extrema-dreapta, relateaza DPA, citata de Agerpres.Postarea…

- Mary Trump, una dintre nepoatele președintelui american Donald Trump, 74 de ani, va divulga o serie de lucruri ”infricoșatoare și explozive” despre liderul SUA intr-o carte care urmeaza sa fie publicata in curand, potrivit The Guardian.Persoane familiarizate cu proiectul spun ca va fi plin de povești…

- Zeci de mii de americani au protestat sambata in mai multe orașe ale SUA, inclusiv la Washington DC, in fața Casei Albe, in ciuda restricțiilor de circulație și a efectivelor impresionante de polițiști și militari din Garda Naționala scoase pe strazi, noteaza CNN. Seria de manifestații declanșate de…