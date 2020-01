Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a avertizat ca Statele Unite au identificat 52 de situri in Iran si le vor lovi "foarte rapid si foarte dur" daca Iranul ataca personal sau obiective americane, scrie news.ro. Citeste si Presedintele Iranului, promisiune facuta fiicei generalului Soleimani care l-a…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat sambata Teheranul ca Statele Unite au identificat 52 de situri in Iran si le vor lovi "foarte rapid si foarte dur" daca Republica Islamica ataca personal sau obiective americane, noteaza AFP. Unele din aceste situri iraniene "sunt de nivel…

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat marti ca se asteapta ca Irakul sa protejeze ambasada americana la Bagdad, care a fost atacata de manifestanti protestand impotriva raidurilor americane, relateaza Reuters, dpa si AFP. "Ne asteptam ca Irakul sa-si foloseasca fortele pentru a proteja ambasada,…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele SUA, Donald Trump, au afirmat ca așteapta cu interes sa continue cooperarea strânsa și negocierea unui "acord de liber schimb ambițios", a comunicat Biroul prim-ministrului de la Londra, dupa o convorbire telefonica între cei…

- Tasnim - apropiata ultraconservatorilor si in general bine informata in probleme de Aparare - a precizat ca aparatul a fost doborat cu un sistem de rachete de tip Mersad, in primele ore ale zilei de vineri.Citandu-l pe guvernatorul Khuzestanului Gholamreza Chariati, agentia adauga ca fragmente…

- 'Statele Unite sunt hotarate sa-si consolideze pozitiile, in cooperare cu partenerii nostri din Fortele Democratice Siriene (FDS), cu intariri militare', a afirmat un responsabil militar, fara a preciza amploarea dispozitivului prevazut. In pofida retragerii trupelor americane din nordul Siriei,…