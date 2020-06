Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care implineste duminica varsta de 74 de ani, a respins duminica suspiciunile privind forma sa fizica sau eventuale probleme de sanatate, dupa aparitia unor imagini in care el este vazut coborand de pe o scena cu pasi ezitanti, potrivit AFP si Agerpres. Liderul…

- Piața muncii din Statele Unite s-a imbunatațit in mod neașteptat in mai, crescand speranțele celor care cred ca distrugerile economice provocate de pandemie vor fi mai puțin daunatoare decat anticipasera multi experti. Rata șomajului a scazut la 13,3%, fața de 14,7% in aprilie, in timp ce numeroase…

- Focurile de arma dinspre Coreea de Nord au fost auzite la ora locala 7.41 si au fost indreptate catre un punct de frontiera sud coreean, au anuntat oficiali din Coreea de Sud, citati de AFP. Nu s-au inregistrat victime, iar sud-coreenii au ripostat "cu doua serii de tiruri si un mesaj de avertizare".…

- Conform digi24.ro , Basescu pune episodul viral de zilele trecute pe seama presiunii generate de campania electorala din Statele Unite ale Americii și este convins ca liderul de la Casa Alba s-a vulnerabilizat dupa aceasta gafa. „In campanii, exista riscul la unii, n-ar fi primul caz pe care-l vad,…

- Președintele american Donald Trump a anunțat ca va semna un ordin pentru a suspenda imigrația in Statele Unite, din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza BBC.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Donald Trump a citat ”atacul dușmanului invizibil”, așa cum ii spune el coronavirusului, și ”nevoia de a proteja…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri decizia de a inchide in mod temporar frontiera SUA-Canada, pentru limitarea raspandirii coronavirusului."Vom inchide temporar, printr-o decizie luata de comun acord, frontiera nordica, SUA-Canada, pentru traficul nonesential", a anuntat Donald…