- Pep Guardiola a ratat din nou Liga Campionilor, dupa Manchester City - Real Madrid 5-6 la general in semifinale. In minutul 89, City avea 1-0 pe Bernabeu! La finalul returului, catalanul a oferit imaginile serii. Guardiola a avut nevoie de cateva minute petrecute singur pe banca tehnica pentru a digera…

- Real Madrid a mai bifat o revenire miraculoasa, calificandu-se in finala Champions League dupa 3-1 și 6-5 la general cu Manchester City. Partida de pe „Bernabeu” l-a fascinat și pe MM Stoica, managerul general de la FCSB. In tur, englezii caștigasera la limita, scor 4-3Real Madrid o va intalni pe Liverpool…

- Pep Guardiola a ratat din nou Liga Campionilor. Incredibil, Manchester City a fost invinsa cu 5-6 la general de Real Madrid in semifinale. In minutul 89, City avea 5-3 la general! A fost pentru prima data cand City, sub comanda lui Pep, a primit mai mult de un gol in minutul 90 sau mai tarziu. „Sunt…

- Sorin Carțu, președintele de la CS Universitatea Craiova, a comentat prestația lui Istvan Kovacs din Manchester City – Real Madrid 4-3, din semifinalele UEFA Champions League. Oficialul oltenilor l-a laudat pe arbitrul roman pentru modul in care a condus partida, dar ii cere sa aiba o prestație asemanatoare…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, regreta ca echipa sa nu a obtinut o victorie mai categorica in duelul de marti seara cu Real Madrid (scor 4-3), din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa 1-3 in tur, Chelsea a fost aproape de a se califica in semifinalele Champions League, caștigand pe terenul lui Real Madrid cu 3-2. Londonezii aveau 3-1 dupa timpul regulamentar, dar spaniolii au marcat in prelungiri și merg mai departe in competiție. In semifinale, Real Madrid va juca impotriva…

- Karim Benzema e de neoprit la Real Madrid! Decisiv in revenirea din Champions League cu PSG, francezul a contribuit și la victoria din campionat cu Mallorca, scor 3-0. Cele doua goluri reușite aseara il propulseaza direct in istoria fotbalului. „Este ceva ce Benzema nu poate sa faca?”, se intreaba publicația…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Champions League dupa 3-1 in returul cu PSG (0-1 in tur). Elevii lui Carlo Ancelotti au sarbatorit in stil mare, alaturi de fanii prezenți pe Santiago Bernabeu. Echipele calificate in „sferturile” Ligii Campionilor: Bayern Munchen, Liverpool, Real…