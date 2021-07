Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, si-a depus astazi candidatura la presedintia USR PLUS Timis. El are o echipa puternica de sutinere, din aceasta facand parte, printre altii, ministrul Catalin Drula, parlamentarii Nicu Falcoi si Raoul Trifan sau prefectul Zoltan Nemeth. Contracandidatul lui Fritz…

- Autoritațile au anunțat, in aceasta seara, cod roșu de furtuna. Se așteapta grindina, vijelie, descarcari electrice, averse torențiale care pot aduce 40-50 litri/mp. Localitațile vizate din județul Arad sunt Pecica, Nadlac, Secusigiu, Șemlac, Seitin, Peregu Mare, iar in Timiș pentru vestul județului:…

- Un șofer de taxi din Timiș este cercetat sub control judiciar dupa ce luni a luat cu mașina patru migranți și i-a transportat ilegal la granița cu Ungaria, relateaza Pressalert citand Poliția de Frontiera. Cei patru migranți turci cu varste cuprinse intre 22 si 24 de ani au trecut pe jos frontiera din…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat, intr-un taxi, patru cetateni migranți turci. Luni, politistii de frontiera de la Sannicolau Mare au monitorizat un grup de patru persoane care, dupa ce a trecut frontiera din Serbia in Romania, pe jos, s-a urcat intr-un taxi care a fost oprit pentru verificari,…

- Dosar penal pe numele unui taximetrist domiciliat in județul Timiș. Barbatul este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a preluat patru migranți de la granița, dupa ce au trecut ilegal din Serbia in Romania. A plecat cu ei spre Cenad, pentru a-i ajuta sa treaca in Ungaria.

- Primarul Dominic Fritz susține ca pentru postul de șef de cabinet concursul derulat a fost cat se poate de real. In urma competiției, Consiliul Local Timișoara a ramas fara unul dintre aleși, dupa ce Dan Reșitnec, de la USR, a caștigat, fiind unic candidat calificat, postul de șef de cabinet al primarului,…

- In noaprea de 27 spre 28 noiembrie 1989, un grup de sapte persoane se indrepta spre frontiera dintre Romania si Ungaria in zona localitatii Cenad. Erau oameni hotarati sa fuga din Romania stiind foarte bine ca isi riscau viata in incercarea de trecere ilegala a frontierei. Granicerii romani aveau cele…

