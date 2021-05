Dominic Fritz: „Ministerul Dezvoltării intenționează să construiască 140 de creșe” Dominic Fritz: „Ma bucur ca astazi am avut vizita ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila, impreuna cu care am discutat multiplele posibilitați de finanțare ale proiectelor prioritare ale Timișoarei. O prima veste buna este ca ministerul se va implica in construcția de noi creșe, iar Timișoara are o mare nevoie de acestea. Printr-un program național de 240 de milioane de euro, Ministerul Dezvoltarii intenționeaza sa construiasca 140 de creșe, primele inca din aceasta vara, primele urmand sa fie in municipiile reședința de județ din țara, unde nevoia este cea mai mare.In 2019, in Timișoara s-au… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fost ministru al Culturii in Guvernul Cioloș, Corina Șuteu ofera consultanța pentru Primaria Timișoarei, contractul fiind in valoare de 132.000 de lei, potrivit presei locale. Consultanța se va face pe o perioada de trei luni pentru proiectul Timisoara - Capitala Culturala Europeana 2023. Corina…

- Reprezentanti ai Comisiei Europene si ai autoritatilor romane s-au intalnit joi, pentru a oferi asistenta tehnica si expertiza in deblocarea proiectului Timisoarei, capitala europeana a culturii 2023.

- „Timișoara este cunoscuta prin cel mai dens patrimoniu de cladiri istorice din Romania urbana, cu 14500 de imobile cuprinse in arealul istoric al zonelor protejate urbanistic. Reabilitarea acestora este un proces mult prea lent pentru orizontul 2023, cand Timișoara va derula programul Capitalei Europene…

- Circulația va fi restricționata de la ora 20.00, fața de ora 22.00, cat este acum, iar magazinele vor fi inchise de la ora 18.00, in zilele de vineri, sambata și duminica in localitațile in care rata de infectare este peste 4. In localitațile in care indicele depașește 7,5 – cum este cazul Timișoarei…

- In timp ce Barack Obama a pus documentarul romanesc Colectiv pe lista sa de favorite inca de dinainte de a ajunge pe lista scurta la Premiile Oscar, politicienii romani, in frunte cu președintele Iohannis și premierul Cițu, nu reacționeaza public nici cand a obținut o dubla nominalizare, premiera istorica…

- ibis Timisoara City Center s-a deschis pentru public la inceputul lunii martie. Hotelul este situat pe strada Circumvalațiunii 8-10A, la mai puțin de 10 minute de mers pe jos de centrul istoric al Timișoarei, langa destinații atractive de afaceri, divertisment și shopping. Noul hotel economic de 200…

- Premierul cere ca etapa a treia de vaccinare sa inceapa mai devreme Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîțu a declarat astazi ca a cerut responsabililor care se ocupa de vaccinarea anti-COVID sa faca pregatirile pentru ca etapa a treia sa înceapa mai devreme. Seful…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a declarat ca nu este de acord cu carantinarea municipiului Timisoara si a zonei periurbane, el solicitand ”cifrele, datele si previziunile pe baza carora se incearca instituirea carantinei”. Nica a solicitat ca, in cazul in care primarul Dominic…