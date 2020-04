Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea maștilor de protecție devine obligatorie de vineri și in județul Prahova, care devine al noualea in care se instituie aceasta obligativitate. Decizia a fost luata, marți, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Prahova, anunța MEDIAFAX.CJSU Prahova a aprobat, marți,…

- Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Guvernului , ceilalti zece membri ai misiunii s-au imbarcat de la Timisoara, unde aeronava a facut escala.La imbarcarea personalului medical au mai participat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii,…

- O echipa medicala din Romania va lucra la Milano Premierul Ludovic Orban a participat, marti, la îmbarcarea celor patru membri ai echipei medicale românesti care va lucra la Milano, care au decolat din Bucuresti, context în care si-a manifestat încrederea în profesionalismul…

- Primarul municipiului Focsani, Cristi Misaila (PSD), a solicitat prefectului judetului Vrancea, Gheorghita Berbece, luni, prin intermediul unei scrisori deschise, sa impuna purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile publice, institutii si spatii comerciale, potrivit Agerpres."Va…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca recomanda folosirea mastilor de protectie, insa nu poate fi impusa obligativitatea atata timp cat nu poate fi asigurata capacitatea de productie pentru ca fiecare cetatean sa isi poata achizitiona mastile la preturi rezonabile, informeaza AGERPRES…

- Maștile fabricate manual sau cele din panza, bumbac ori tifon nu protejeaza impotriva infecției cu coronavirus, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, precizeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). ”Pentru a proteja eficient impotriva unor infecții, maștile faciale trebuie…

- Ideea primarului Timisoarei de stabilire a unei distante de doi metri intre mese in restaurante a devenit acum lege locala obligatorie. Comitetul Local pentru Situații de Urgența a adoptat o serie de noi restrictii, printre care inchiderea salilor de pacanele, grupurile de yoga sau cursurile de dans…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca in acest moment nu se pune in discutie in tara noastra izolarea sau inchiderea unui oras, dupa aparitia celui de-al treilea caz de coronavirus din Timisoara. El afirma ca decizia de izolare a unui oras nu este luata la nivel…