Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a scris vineri seara, pe Facebook, ca doar cele patru primarii USR, dintre cele 99 existente in județul Timiș, nu au primit bani de la Guvern prin ordonanta adoptata vineri și acuza o „demonstrație de forța a coaliției PSD – PNL – UDMR”. „Guvernul a alocat astazi, din fondul de rezerva, 1 miliard de lei pentru localitațile din Romania. In Timiș, din 99 de comune, orașe și municipii, doar patru n-au primit nimic. Zero, nada, niente: Timișoara, Dumbravița, Foeni și Cenad. Coincidența coincidențelor, tocmai cele patru primarii din județ conduse de primari…