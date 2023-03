Domeniile cu cele mai bune salarii în 2023 Acest an a inceput cu salarii mai mari in Construcții și Vanzari, iar anunțurile cu #SalariuLaVedere atrag cei mai mulți candidați. In urmatorul trimestru, vor crește salariile in Producție, Construcții și Servicii. HoReCa a crescut oferta de joburi cu 53% fața de Q4 2022, in timp ce IT-ul a scazut cu 5%, arata o analiza BestJobs. In primele trei luni ale anului 2023, salariile nete pentru joburile disponibile pe platforma de recrutare BestJobs au inregistrat scaderi comparativ cu cele din Q4 2022 in majoritatea sectoarelor, principalul motiv fiind faptul ca la finalul anului se acorda, in cele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Anul 2023 a inceput cu un castig mediu net in ianuarie de 4.254 lei, mai mic cu 3,3% decat in decembrie 2022, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari valori salariale au fost inregistrate in IT, chiar daca nivelul mediu al salariilor din acest domeniu a scazut,…

- Ferma cu Omenie din comuna Unirea, in top 3 exportatori de lapte și produse lactate: 60% din producție merge pe piețele externe Ferma cu Omenie din Alba, Fairy Dairy din Arad și Almera International din Bacau sunt trei afaceri romanesti prezente in topul celor mai mari exportatori de lapte si produse…

- Oamenii de știința au inventat pastila inteligenta cu camera de filmat, care va face patrunde prin tractul digestiv și va investiga și identifica problemele tractului digestiv. Pastila inteligenta ar putea ajuta medicii sa identifice cu precizie problemele digestive, sugereaza un nou studiu. Senzorul…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul firmei Black Sea Vision. Nu trebuie efectuat impactul asupra mediului. Este vorba de "Construire imobil parter supanta ndash; hala productie nepoluanta, depozitare si birouri,…

- Viorel Salvador Caragea, fostul sef al Politiei Gorj, reclama un abuz grosolan ce a avut loc la Complexul Energetic Oltenia, la cateva zile dupa accidentul colectiv ce s-a soldat cu moartea a trei mineri și ranirea altor 11. El susține ca o echipa de control a dispus sistarea activitații de transport…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni din 2022, 2,828 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,7% (48.400 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In perioada…

- Aproximativ 53% dintre angajati se asteapta ca anul acesta sa le creasca salariile, iar 40% au de gand sa isi caute un alt loc de munca daca acest lucru nu se va intampla in contextul majorarii inflatiei, conform unui sondaj realizat de o comunitate online a angajatilor din Romania. Sondajul Undelucram.ro…

- Dupa un an 2022 cu numere record in materie de recrutare, respectiv un total de 400.000 de locuri de munca disponibile pe platforma Best Jobs, atenția angajatorilor se muta in 2023 pe strategiile de retenție a angajaților. Numarul de aplicari pentru un job nou pe platforma BestJobs in 2022, de peste…