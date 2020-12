Doljul și Oltenia, la coada listei cu banii veniți prin PNRR Doljul și Oltenia sunt la coada listei cu banii veniți prin PNRR. Reprezentanții Consiliului Județean Dolj se plang ca Doljul și chiar intreaga regiune Oltenia au primit prea puțini bani de la Guvern prin Planul Național de Redresare și Reziliența. PNRR este mecanismul care prevede relansarea tuturor țarilor membre ale UE in contextul crizei provocate de pandemie. Suma alocata Romaniei se ridica la 30,44 de miliarde de euro. Regiunea Olteniei a fost scoasa de pe lista, spun reprezentanții județului, fiindu-i alocate foarte puține fonduri. “Și noi aveam nevoie de aceste fonduri. Aveam cateva proiecte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

