Doljeni care au depășit barierele pandemiei Au facut performanța la examene sau chiar la cel mai inalt nivel, fiind pe podiumul internațional, au fost admiși la universitați de top sau pur și simplu au intins o mana spitalelor sau celor care aveau nevoie sa depașeasca neajunsurile acestei perioade. Ei sunt o parte dintre doljenii care au reușit in 2020 sa depașeasca barierele pandemiei de coronavirus aparute și in domeniul educației. Pandemia a inchis unitațile școlare din Dolj inca din luna martie. Activitațile au fost online și așa au continuat și acum. Inca de la inceputul pandemiei, o parte dintre elevii și studenții din Craiova au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, cunoscut ca militant pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova, este liderul Partidului Alianta pentru Unitatea Romanilor - AUR, partid care-si asuma pe fata un discurs profund antieuropean. Desi are doar 34 de ani si din biografia sa lipsesc locuri de munca platite, Simion si partidul…

- Un aparat de testare PCR sta deocamdata nefolosit in vecinatatea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, in parcarea Facultatii de Medicina, in asteptarea semnarii unui protocol intre conducerea spitalului si cea a Universitatii "Lucian Blaga" (ULB), dupa care trebuie cumparati reactivii…

- Valeriu Imbir s-a nascut pe 29 mai 1951 in Saveni, Botoșani. A absolvit liceul din Darabani, continuandu-și studiile la Facultatea de Horticultura a Universitații de Agronomie și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

- Cercetatorii de la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați au fabricat sapun din ulei folosit. Invenția galațenilor a fost premiata in cadrul unui concurs de idei de afaceri. Inventatorii vor sa breveteze produsul lor și sa faca din aceasta idee o afacere de succes, potrivit stiri.tvr.roDanubEcoSoap…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) se pregatește pentru primirea in campus a studenților care pana acum au efectuat cursurile, seminariile și laboratoarele exclusiv on-line. Este vorba despre studenții din anii III și IV de la Facultațile…

- DanubEcoSoap este proiectul cu care o echipa de la Facultatea de Stiinte si Mediu din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati a obtinut locul I la concursul de idei de afaceri Danube Growth Initiative.

- Dupa un scrutin controversat, cu amanari, iata ca si la cea de a 16 facultate a Universitatii "Ovidius" din Constanta a fost votat noul decan pentru urmatorii patru ani, asa incat joi, 8 octombrie 2020, s a incheiat procesul de selectie a decanilor.In urma concursului, cadrul didactic nominalizat sa…