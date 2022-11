Judecatoria Calafat a stabilit primul termen in dosarul in care a fost deferit justitiei un barbat de 30 de ani, din Poaiana Mare, acuzat de comiterea infractiunii de viol. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 5 iulie, barbatul si-ar fi violat sora, o minora de 13 ani. Politistii au fost sesizati de o alta sora a suspectului, o tanara de 24 de ani. Potrivit oamenilor legii, copila de 13 ani ar fi fost violata de fratele sau in seara zilei de 5 iulie, anul acesta.„La data de 5 iulie, orele 23.10 , politistii Sectiei nr.10 Politie Rurala Poiana Mare au fost sesizati de o tanara de 24 de ani,…