Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra, facuta de polițiști in cimitirul din localitatea Giurgita din județul Dolj. Un barbat a fost gasit spanzurat de crucea unei rude, transmite Mediafax. Barbatul gasit spanzurat in cimitir are 71 de ani și este un localnic din Giurgita. Anchetatorii spun ca, din primele verificari,…

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Valea Mare a fost prins de politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova, furand dintr-un supermarket din Craiova Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Dolj, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizati, ieri, de agentii de paza…

- La data de 20 octombrie 2019, in jurul orei 04.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau cu jandarmii, pe D.N. 14 B, au oprit, pentru control, o autoutilitara condusa de un barbat de 32 de ani, din Ighiu, județul Alba. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Debitul raului Calnau a dus la erodarea malului drept pe o suprafata de 200 de metri, punand in pericol cimitirul din Maracineni, sase case in care locuiesc aproape 30 de oameni, dar si un stalp de inalta tensiune care ar afecta iluminatul public in comuna vecina Vadu Pasii.

- Sambata, 5 octombrie 2019, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 27 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cloșca din comuna, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața…

- Potrivit IPJ Dolj, barbatul a fost prins in Craiova de politisti din cadrul Serviciului de Investigati Criminale - Dolj, in cooperare cu politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Craiova, iar Parchetul a emis o ordonanta de retinere pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere…

- Doi bebelusi de 3, respectiv 4 luni au fost raniti intr-un accident rutier care a avut loc, joi dimineata, in comuna Cerat, judetul Dolj, dupa ce un autoturism s-a rasturnat din cauza neatentiei soferului, scrie Agerpres. Potrivit IPJ Dolj, un barbat de 33 de ani, din comuna Macesu de Sus, in timp…

- Doi bebelusi de 3, respectiv 4 luni au fost raniti intr-un accident rutier care a avut loc, joi dimineata, in comuna Cerat, judetul Dolj, dupa ce un autoturism s-a rasturnat din cauza neatentiei soferului. Potrivit IPJ Dolj, un barbat de 33 de ani, din comuna Macesu de Sus, in timp ce conducea un…