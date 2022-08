In localitatea Calarasi din sudul judetul Dolj mai exista o singura fantana cu apa potabila, susține primarul comunei Sorin Sandu, care atrage atenția ca jumatate din fantani au secat si sunt otravite cu nitriti si nitrati. „Este o situatie exceptionala, avand in vedere ca acum debitul Dunarii este mai mic decat nivelul istoric din 1991, dar mai mult decat debitul Dunarii acum e vorba de panza freatica care nu mai exista. Au secat jumatate din fantani si sunt otravite cu nitriti si nitrati. M-am uitat in registrul de decese si neoplasmele sunt la ordinea zilei”, a declarat pentru Agerpres primarul…