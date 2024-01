Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea artistica! Unul dintre cei mai apreciați sculptori romani s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Este vorba despre Vlad Ciobanu. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de Uniunea Artistilor Plastici (UAP) din Romania.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! S-a stins din viața o actrița extrem de iubita. Avea varsta de 75 de ani. Tristul anunț al trecerii cantareței in neființa a fost facut de casa ei de discuri.

- Lumea sportului romanesc, in doliu! A murit Mircea Tutovan, unul dintre cei mai mari jucatori pe care i-a avut voleiul din Romania. Cel caruia i se spunea 'Tunarul Europei' s-a stins din viața la varsta de 71 de ani.

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! Un regizor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața astazi, pe data de 2 ianuarie 2024. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Național "Mihai Eminescu" Timișoara.

- Elena Stratan, unul dintre cei mai cunoscuti medici ginecologi, a murit, la varsta de 86 de ani. “Cu durere ne desparțim azi de cea care a fost mama mea. Dumnezeu sa o odihneasca si sa o primeasca in imparația Sa!”, a transmis Prof. dr. Demetra Socolov, fiica Elenei Stratan.Elena Stratan va fi inmormantata…

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! Un cunoscut solist și compozitor s-a stins din viața la varsta de 65 de ani, dupa o perioada lunga in care s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de soția artistului.

- Lumea scriitorilor din Romania, in doliu! Marea poeta Angela Marinescu s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț al trecerii in neființa a fost facut de poetul Alexandru Petria.

- Lumea teatrului din Romania, in doliu! O actrița care a bucurat generații intregi s-a stins din viața. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut de reprezentanții UNITER, pe pagina de Facebook.