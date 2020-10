Doliu în muzica și cultura populară românească! A murit Ion Neniță, unul primii ”Lăutari ”ai lui Botgros Artistul, solist și acordeonist, Ioan Nenița, care s-a stins la 71 ani, a facut parte din Filarmonica din Chișinau din 1966, apoi in ansamblul ”Mugurel” inainte de 1970, anul cand s-a inființat ”Orchestra Lautarii”, apreciata orchestra de muzica populara din Romania și Moldova condusa astazi de virtuozul Nicolae Botgros. ”S-a stins din viața cel ce mi-a fost prieten și coleg de breasla in primele decenii de existența a ”Lautarilor”. Ion Nenița este parte din istoria traita de noi și va ramane in amintirea noastra ca un mare muzician și acordeonist de excepție. Cei 71 ani de viața pe care și i-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptesprezece tari, intre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale UE sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic publicata de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC), informeaza AFP. Pe aceasta harta promisa marti la Luxemburg pentru o mai buna…

- Saptesprezece tari, printre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC). Pe aceasta harta promisa…

- Saptesprezece tari, printre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC). Pe aceasta harta promisa…

- Peste 20.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit Agerpres.Potrivit site-ului AEP, pana luni, la ora 15,00, au fost depuse 21.421 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai…

- Peste 20.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Potrivit site-ului AEP, pana luni, la ora 15,00, au fost depuse 21.421 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai multe cereri au fost depuse de romanii…

- In Uniunea Europeana in anul 2018 erau, in medie, 73 de paturi in spitalele de psihiatrie la 100.000 de locuitori, Romania fiind peste media UE la acest indicator cu 85,4 de paturi in spitalele de psihiatrie la 100.000 de locuitori, arata datele publicate vineri de Eurostat. In randul statelor membre,…

- Bogdan Aurescu despre votul prin corespondența la alegerile parlamentare Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe românii din diaspora asupra modului în care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune…

- Numarul romanilor din afara tarii confirmati cu noul coronavirus a ajuns la 6.612 si cel al deceselor la 126, nefiind modificari in acest sens de la ultima raportare, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica, potrivit Agerpres.Dintre cei 6.612 cetateni romani care au fost confirmati…