Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Racing d'Abidjan a anunțat ca fundasul echipei ivoriene, Moustapha Sylla, a decedat duminica, 5 martie, dupa ce i s-a facut rau pe teren in plina desfasurare a meciului in care juca, transmite digisport.ro.

- Doliu in lumea artei! Doina Botez, artista plastica, ale carei lucrari pot fi admirate in colecții private sau publice din Romania, dar și din alte țari din Europa și America, s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț al trecerii in neființa a fost facut pe pagina Academia di Romania…

- Lumea sportului e in doliu! S-a stins din viața o legenda! Fostul atlet Greg Foster, triplu campion mondial la 110 metri garduri, a murit la varsta de 64 de ani. In anul 2020, acesta suferise un transplant de inima.

- Este doliu in lumea literaturii din lume, dupa ce Russell Banks a murit la varsta de 82 de ani. Celebrul scriitor american s-a stins din viața in locuința sa din New York, dupa o perioada in care s-a luptat cu cancerul.

- Este zi de doliu in lumea fotbalului internațional! S-a stins din viața fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic, la varsta de 53 de ani, dupa o lupta grea cu leucemia. Vestea tragica despre moartea fostului mare antrenor sarb a fost data chiar de familia acestuia printr-o postare emoționanta pe rețelele…

- Un nou deces zguduie lumea sportului din Romania. Dupa moartea subita a baschetbalistei Alessia Maria Raiciu, un baschetbalist a murit la varsta de 21 de ani. Potrivit primelor informații, tanarul Luca Petcu s-a stins in urma unui stop cardiorespirator.