- Lumea sportului romanesc, in doliu! A murit Mircea Tutovan, unul dintre cei mai mari jucatori pe care i-a avut voleiul din Romania. Cel caruia i se spunea 'Tunarul Europei' s-a stins din viața la varsta de 71 de ani.

- Lumea bucatarilor, in doliu! Bucatarul de senzație din mediul online, „Cooking with Lynja”, Lynn Yamada Davis, a murit la varsta de 67 de ani in urma unei lupte cu cancerul. Femeia avea peste 17 milioane de urmaritori pe pagina ei de TikTok unde posta videoclipuri in care gatea.

- E doliu in lumea magnaților! S-a stins din viața omul de afaceri venezuelean Gustavo Cisneros, președintele Cisneros Group. Barbatul a decedat la varsta de 78 de ani, potrivit anunțului facut de reprezentanții companiei sale.

- Un tanar politist din Dolj a murit, in drum spre serviciu, dupa ce s a izbit cu masina de un microbuz. Un tanar politist, in varsta de 23 de ani, din Dolj, care mergea spre serviciu, a murit, dupa ce a ajuns cu masina pe contrasens si s a izbit de un mirobuz in care se afla doar soferul.Politistul era…

- Este doliu in lumea sportului internațional! Legendarul culturist britanic Shaun Davis, cel care in anul 1996 a caștigat titlul de Mr. Universe, s-a stins din viața la varsta de 57 de ani. Confirmarea veștii ca sportivul a trecut in neființa a fost facuta de prietenul acestuia, Kuldeep Bhardwaj.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! Un cunoscut solist și compozitor s-a stins din viața la varsta de 65 de ani, dupa o perioada lunga in care s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de soția artistului.

- Fostul internațional de tineret german Agyemang Diawusie s-a stins din viața la varsta de 25 de ani. Atacantul nascut in Berlin a jucat pentru echipa germana din liga a treia, Jahn Regensburg. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de reprezentanții echipei la care activa.

- Lumea filmului e in doliu! Un celebru producator, iubit de o mulțime de actori, s-a stins din viața la varsta de 44 de ani. Cel care a confirmat trecerea acestuia in neființa a fost chiar tatal lui, prin intermediul unei declarații facute duminica seara.