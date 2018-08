Stiri pe aceeasi tema

- Compozitorul Patrick Williams a murit la varsta de 79 de ani. Patrick Williams a fost un cunoscut compozitor de muzica pentru coloanele sonore ale unor filme celebre. El a fost nominalizat la premiile Emmy si, in acelasi timp, pentru premiile Grammy. Regretatul compozitor a murit miercuri dimineata,…

- Ilie Micolov, autorul uneia dintre cele mai cele mai frumoase melodii romanești din toate timpurile, „Dragoste la prima vedere”, a murit sambata, la varsta de 69 de ani, in locuința lui din București.

- Cezar Dinescu a iesit impreuna cu mai multi prieteni la iarba verde pe malul raului ialomita. La un moment dat insa s-a petrecut un accident infiorator. Malul apei s-a surpat iar artistul a cazut si s-a inecat. Medicii au fost chemati de urgenta sa ii acorde primul ajutor nu au mai putut din…

- Marian Argint, un lautar renumit, din Godinești a murit.Dumnezeu sa-L odihneasca! Articolul FOTO/VIDEO:Doliu in lumea muzicii gorjene! A murit un lautar renumit! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Doliu in lumea muzicii! A murit interpreta și textiera Roxana Popescu, prietena si textiera Madalinei Manole. Problemele sale de sanatate au pornit de la o durere abdominala severa, astfel ca a fost dusa de urgenta la spital. S-a constatat ca are o ocluzie la nivel intestinal. A fost dusa in sala de…

- Doliu in lumea muzicii! A murit un celebru cantareț in urma cu puțin timp. I s-a facut rau in scara blocului.video+foto Cunoscutul artist de muzica ușoara Alexandru Jula a murit miercuri seara, la varsta de 83 de ani, dupa ce luni, 28 mai, a fost trasportat la spital la scurt timp dupa ce i s-a facut…

- Cantareata de muzica populara Ileana Constantinescu a murit, joi, in propria locuinta, in jurul orei 15.00, au mentionat, pentru MEDIAFAX, surse medicale. Cand a ajuns echipajul de ambulanta, s-a constatat ca artista era decedata de cateva ore.