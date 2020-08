Doliu în lumea muzicii. O celebră cântăreață, în LACRIMI. A MURIT după ce se vindecase de coronavirus! Georgiana Lobonț, caci despre ea este vorba, este, in acest moment, in doliu. Bunicul ei din partea soțului, in varsta de 82 de ani, a murit sambata seara (8 august), in jurul orelor 22, la spitalul din Bistrița Nasaud. Acum artista și intreaga familie se pregatesc de inmormantare barbatului. In luna aprilie, bunicii cantareței de muzica populara au fost diagnosticați pozitiv cu testul cu noul tip de coronavirus. Artista a declarat atunci ca bunica sa a fost externata dupa 2 saptamani de spitalizare, dar nu același lucru s-a intamplat cu bunicul ei, care a stat internat mai bine de 6 saptamani.… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

