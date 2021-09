S-a stins din viața, in dimineața zilei de 14 septembrie, sculptorul Luigi Varga, membru al filialei timișorene a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania și al Uniunii Artiștilor Plastici din Ungaria. Nascut in 8 octombrie 1951, in localitatea aradeana Vinga, Luigi Varga a absolvit Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, secția sculptura și restaurare, […] Articolul Doliu in lumea artistica din vestul țarii. A murit sculptorul Luigi Varga a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .