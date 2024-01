Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele PPC Energie (companie parte a grupului PPC, denumita anterior Enel Energie) din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in perioada 25-26 decembrie 2023, zile libere legale. Serviciul de call center va fi disponibil in acest interval numai pentru informații in sistem…

- Politistii din Chisineu-Cris au efectuat perchezitii in mai multe locatii din judetul Arad. La domiciliile a patru barbati au fost descoperite 190 de pachete de țigarete nemarcate fiscal, 30 de kilograme de articole pirotehnice, dar și o sabie confecționata artizanal, care au fost ridicate in vederea…

- Ancheta in vestul țarii, dupa ce o femeie și copilul ei au murit la scurt timp dupa naștere, la Maternitate. Poliția din Arad a deschis o ancheta marți pentru doua fapte de ucidere din culpa, dupa ce o femeie și copilul sau nou-nascut...

- Lumea medicala din vestul țarii este in doliu, dupa ce medicul Cristian-Eugen Popescu Blanc s-a atins din viața la 48 de ani. El lucra in Spitalul Municipal din Arad, dar colabora și cu mai multe clinici private.Medicul Cristian-Eugen Popescu Blanc era renumit pentru seriozitatea lui și niciodata nu…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a murit in aceasta dimineața, dupa ce casa in care locuia a fost distrusa de un incendiu, in localitatea aradeana Almaș. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gurahonț cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de vant puternic pentru anumite zone din județul Arad. Sunt vizate localitațile Șiria și Tarnova, alerta pe termen scurt fiind valabila pana la ora 16:30. Se vor semnala intensificari puternice ale vantului care vor…

- Astazi, putin inainte de amiaza, aparitia unui colet suspect in curtea unui imobil de pe strada Stan Dragu, din Arad, a pus in alerta autoritatile. In jurul orei 11.30 a fost sesizata prezența coletului in curtea imobilului. La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 2 Micalaca, care au asigurat…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in grija județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au efectuat in ultima saptamana acțiuni de control la 41 de magazine aparținand lanțului de supermarketuri Lidl. In urma acestor controale operative,…