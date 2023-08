Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola (52 de ani) i-a adus un omagiu fostului sau mentor de la Brescia, Carlo Mazzone, decedat sambata, la 86 de ani. Managerul lui Manchester City a purtat un tricou special la partida cu Newcastle (1-0): „A fost ca un tata pentru mine, am ramas foarte legat emoțional de el și m-a ajutat foarte…

- Lumea sportului este in doliu. Alexandru Penciu, cel mai valoros fundas roman al tuturor timpurilor a incetat din viața la varsta de 90 de ani. De-a lungul timpului, renumitul sportiv a reușit sa adune o serie de perfomanțe de-a dreptul impresionante. Alexandru Penciu a incetat din viața Vestea morții…

- Jurnalistul Gelu Gheorghe Chelu a incetat din viața. In presa din Romania domnește o atmosfera de doliu in urma trecerii la cele veșnice a acestui cunoscut profesional al mass-mediei, care s-a stins la varsta de 48 de ani. Familie, prieteni apropiați și colegi de breasla se afla intr-o stare de șoc…

- Trupa The Kinks i-a adus un omagiu fostului lor coleg de trupa, John Gosling, dupa ce acesta a murit la varsta de 75 de ani, scrie The Guardian.Fratii Ray si Dave Davies au format trupa Kinks in anii 1960, iar Gosling s-a alaturat formatiei in 1970 in calitate de claviaturist. The Kinks a…

- Doliu in fotbalul romanesc! Ultimul antrenor al 'Pandurilor' a muritFlorin Bejinaru, fost jucator al echipei Pandurii Targu Jiu si ultimul antrenor al pandurilor, a incetat din viata, anunța news.ro."Azi a incetat sa mai bata inima celui care a fost sot si tata, Bejinaru Florin Constantin dupa o grea…