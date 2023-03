Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie cumplita a lovit familia Simonei Halep. Bunica jucatoarei de tenis a murit, iar vestea tragica a fost anunțata chiar de sportiva printr-un mesaj emoționat pe rețelele sociale. A murit bunica Simonei Halep. Jucatoarea de tenis a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale Simona Halep…

- Simona Halep intra tot mai puternic in domeniul afacerilor, deși nu are inca un verdict de la tribunalul Sports Resolutions in scandalul in care este acuzata de dopaj. Jucatoarea din Romania a decis sa preia controlul mai multor afaceri și este gata de investiții serioase. Daca se va intoarce pe terenul…

- Simona Halep continua sa se pregateasca pentru intoarcerea pe terenul de tenis, deși nu a fost nici macar audiata de tribunalul Sport Resolutions. Sportiva din Romania a postat imagini de la un antrenament inedit. Jucatoarea de tenis s-a pregatit cu un instructor profesionist de box. Simona Halep, antrenament…

- Cazul Simonei Haleo a facut inconjurul lumii, fiind dezbatut de personalitați din domeniul sportiv. In timp ce se afla la New York, in cadrul US Open 2022, campioana noastra a fost testata anti-doping, iar rezultatul a fost pozitiv la substanța Roxadustat. Din acel moment, sportiva a fost suspendata…

- La jumatatea lunii octombrie a anului trecut, Simona Halep a fost suspendata provizoriu din tenis, dupa ce a fost depistata pozitiv la un test anti-doping.La scurt timp insa, Simona a transmis ca nu a luat in mod conștient substanța interzisa Roxadustat și ca va depune toate eforturile pentru a se apara.Pana…

- Simona Halep (31 de ani, locul 10 WTA) este suspendata provizoriu pentru dopaj inca din octombrie 2022. Jucatoarea de tenis a primit raspunsul final in privința participarii la Australian Open 2023. Iata ce au decis organizatorii. Halep nu a primit „wild card”, motiv pentru care aceasta nu va juca…

- Simona Halep a fost desemnata de Federația Romana de Tenis jucatoarea anului 2022, chiar in plina controversa legata de scandalul de dopaj in care e in prezent implicata. Jucatoarea de 31 de ani, ocupanta locului 10 WTA, e suspendata provizoriu, dupa ce a fost depistata pozitiv cu roxadustat, o substanța…

- Simona Halep este suspendata pentru dopaj și cum nu ii este permis sa participe la competiții oficiale are mai mult timp pentru afaceri. Jucatoarea de tenis a investit cateva milioane bune in turism și are planuri mari in acest domeniu. Doar in Brașov deține o pensiune și un hotel. Ambele cladiri au…