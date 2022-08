Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Anne Heche nominalizata la Premiile Emmy, cunoscuta pentru rolurile din productiile "Gracie's Choice" si "Vanished", ar fi fost spitalizata vineri dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de o locuinta din Los Angeles care ulterior a luat foc, informeaza sambata DPA/TCA. Fii…

- Preotul Radu Diaconu, in varsta de 44 de ani, a murit intr-un hotel din Eforie Nord. Conform primelor informații, preotul ar fi facut un infarct in stabilimentul in care se afla singur, dupa ce a facut scufundari in Marea Neagra. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Actorul american James Caan, vedeta a unor filme ca "Nasul" si "Misery", a murit la varsta de 82 de ani, au anuntat joi familia sa pe Twitter si managerul sau, potrivit agentiilor internationale de presa, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un tanar de 22 de ani a murit iar un altul a ajuns la spital cu multiple leziuni, miercuri dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit pe DN 7 de un camion care curata carosabilul de aluviunile aduse de pe versanti de precipitatii, au informat reprezentantii ISU Valcea, potrivit Agerpres.…

- Andy Goram, fostul portar al lui Glasgow Rangers si al nationalei Scotiei, a murit la varsta de 58 de ani dupa o scurta lupta cu cancerul, a anuntat sambata clubul la care el a evoluat cea mai mare parte a carierei, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Valeriu Rapeanu s-a stins din viata la varsta de 90 de ani, informeaza Antena 3. El a fost profesor, critic literar, eseist si istoric. S-a nascut la 28 septembrie 1931, la Ploiestiori, judetul Prahova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Jurnalistul Vlad Teodorescu de la Evenimentul Zilei s-a stins in urma unui infarct chiar. Anunțul a fost facut de jurnalistul Petrișor Cana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Polițiști rutieri din Valcea au intervenit, la data de 2 iunie 2022, la un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane și decesul altei persoane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …