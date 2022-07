Stiri pe aceeasi tema

- Francul elvetian a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu leul. Cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9986 lei/franc, mai mare cu 1,14 bani (+0,22%) fata de joi, cand un franc a fost cotat la 4,9872 de lei.

- Lira sterlina britanica se intarește in raport cu dolarul american in ședința de tranzacționare de joi, dupa anunțul privind plecarea lui Boris Johnson din funcția de premier britanic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 6,55% pe an, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 24 noiembrie 2010, respectiv 6,56%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut, luni, la 6,26% de la 6,18%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Inflația va mai avea un varf anul viitor, pentru ca atunci expira masurile de plafonare a prețurilor gazelor și energiei, atrage atenția Cristian Popa, membru in Consiliulul de Administrație al BNR. Prognoza Bancii Naționale va fi de 14,2% la mijlocul acestui an, iar la sfarșitul anului va scadea la…

- Deputatul aradean Vasile Nagy va susține o declarație in Parlamentul Romaniei pe tema „Prețurile – Inflația”. Romanii se confrunta din nou cu o rata ridicata a inflației, ceea ce inseamna pentru ei scaderea puterii de cumparare. Evoluția prețurilor este influențata de șocurile imprevizibile cu care…

- Dolarul american ar putea ramane in atenția investitorilor ca „port de refugiu” financiar sigur, pe termen mediu, deși sunt posibile corecții tehnice, avertizeaza Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania. Dolarul american s-a apreciat accentuat, nu doar fața de Euro, ci și fața de…

- Dolarul SUA a depașit 4,7 lei in Romania și e la maximul ultimilor 20 de ani, pe masura ce investitorii cauta siguranța intr-o perioada in care creșterea economica globala incetinește și ratele dobanzilor cresc, informeaza Reuters . Inflația galopanta, razboiul din Ucraina și carantinele impotriva…