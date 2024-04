Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, indicele dolarului a atins un maxim de 106,013, sau cel mai bun nivel al sau incepand cu 3 noiembrie 2023, cand indicele ajunsese la 106,224. Dolarul a atins un maxim de 154,4 yeni pe unitate, cel mai inalt nivel din 29 iunie 1990, cand dolarul s-a tranzactionat pana la 154,58 yeni pse unitate.…

- Sunt probleme mari in spitale din cauza temperaturilor ridicate. O mulțime de persoane se confrunta cu diferite afecțiuni. Medicii sunt cei mai ingrijorați in contextul in care temperaturile atipice aglomereaza camerele de garda și unitațile de primiri urgente. In acest sens, medicii atrag atenția ca…

- O reuniune ministeriala a OPEC+ a mentinut neschimbata, joi, politica privind productia de petrol si a presat unele tari sa sporeasca respectarea reducerilor de productie, o decizie care a dus preturile internationale ale titeiului la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni, la aproape 90 de dolari…

- Contractele futures pentru aur din SUA au crescut cu 0,8%, ajungand la 2.257,80 USD pe uncie. ”Cred ca este un moment foarte interesant pentru aur. Ceea ce o determina (cresterea n.r.) cu adevarat este, cred, ca multi speculatori de piata obtin cu adevarat aceasta incredere si confort [in] reducerile…

- Moneda japoneza si-a continuat deprecierea in raport cu dolarul american, care a depasit pragul simbolic de 150 de yeni, ceea ce a dat nastere la speculatii cu privire la posibilitatea unei noi interventii a Bancii Japoniei in sprijinul monedei nationale, transmit Bloomberg si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Gramul de aur s-a scumpit marti cu 6,1312 lei (2%), ajungand la o cotatie de 312,9021 lei, de la 306,7709 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record, arata Agerpres. Moneda nationala s-a depreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de…

- Bundesbank a raportat vineri un profit anual distribuibil zero, dupa ce a eliberat provizioane pentru riscuri generale de 19,2 miliarde de euro si 2,4 miliarde de euro din rezervele sale. In consecinta, rezervele bancii au ramas sub 700 de milioane de euro, a spus banca centrala. Venitul net din dobanzi…

- Prețul acțiunilor companiilor europene s-a apreciat vineri pana la maximul ultimilor doi ani, insa motivele sunt foarte diferite de cele care au dus la randamentele spectaculoase de pe bursa de la New York, relateaza Reuters și Yahoo Finance.