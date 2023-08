Doinița Oancea a facut primele declarații dupa ce recent a fost surprinsa alaturi de noul iubit. Actrița a decis sa fie cat mai discreta cu viața amoroasa, dupa dezamagirile pe care le-a trait in dragoste.Doinița Oancea a fost surprinsa recent de catre paparazzii de la Cancan in timp se ținea de mana cu un barbat misterios, ba chiar la un moment dat s-au și sarutat. Dupa desparțirea de Ionuț Ghenu, actrița a trait o poveste discreta de dragoste timp de 6 ani, insa s-a desparțit de iubitul ei in anul 2021. Anul trecut, vedeta a fost surprinsa alaturi de alt barbat, insa pare ca relația lor nu a…