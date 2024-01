Stiri pe aceeasi tema

- LA PUȘCARIE… Judecatorii barladeni l-au condamnat pe manelistul talhar Valentin Ionuț Natu și pe Mihaița Cazacu, ambii din satul Manzatești, comuna Malușteni, pentru ca au batut doi barbați, frați, pe 6 august anul trecut! Bataia a fost una nemiloasa, cei doi frați au ajuns la Spitalul de Urgența din…

- LA LOT… Vasluienii Mihai Andronic și Mihai Ichim, jucatori la CSM Vaslui in Liga de Tineret, au fost convocați la echipa naționala de juniori a Romaniei pentru turneul de calificare la Campionatul European. “Tricolorii” vor infrunta Austria, Finlanda și Letonia. In aceasta luna, echipa naționala de…

- Doi adolescenți s-au electrocutat vineri, 29 decembrie, in Gara Focșani, dupa ce s-au urcat pe un vagon al unui tren de marfa. Ei s-au apropiat prea mult de firele electrice și au provocat un arc electric. Au fost pur și simplu aruncați la pamant, iar la fața locului au venit salvatorii de la ambulanța,…

- STEJARI … CULTURALI Surpriza frumoasa facuta pe 8 decembrie, de catre doua nume de referinta ale culturii romane, care au aflat de campania de plantari de arbori din Gradina Publica a Barladului. Cetateni de onoare ai Municipiului, reputatii pictor Dragos Patrascu, membru al Uniunii Artistilor Plastici…

- REUȘITA… In Vaslui, avem un Centru de Excelența in stomatologie, grație a doi medici indragostiți de orașul in care s-au nascut, unde traiesc și performeaza. Puteau lucra in Elveția, dar nu au facut-o! Au preferat sa ramana la Vaslui, pentru a arata și altora ca orașul in care au crescut, unde au mers…

- CHIULANGII… Doi elevi din municipiul Vaslui au fost surprinși de polițiști in timp ce cosumau alcool in fața liceului. Intrebați la ce unitate de invațamant sunt inscriși și de ce nu sunt la ore, aceștia au spus ca sunt elevi ai Liceului „Ion Mincu” și au ore dupa-amiaza. „Am ieșit și noi la o bere”,…

- Doua persoane, una dintre ele fiind minora, au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe carosabil si a intrat in peretele unei case din municipiul Radauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit instituției citate, in…