Doi tipi se indreptau spre casa, la miezul nopții, și decid sa urmeze o scurtatura, care trecea printr-un cimitir. Pe la mijlocul cimitirului, aud ei 'poc-poc-poc!'. Speriați, dar și curioși, decid sa vada despre ce e vorba. Cand ajung la locul de unde se auzea zgomotul, vad pe unul care dadea cu ciocanul și dalta intr-o cruce. – Domnule, ne-ați speriat de moarte! Am crezut ca-i necuratul, sau vreun strigoi, vreun mort intors pe lumea noastra! Dar de ce dați cu ciocanul și dalta in crucea aia? – Tampiții aia de la pompe funebre, mi-au scris numele greșit!

Sursa articol si foto: bewoman.ro

