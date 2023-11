Stiri pe aceeasi tema

- "In cursul zilei de astazi (...), politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati cu privire la faptul ca minora Stefania Nicoleta Din, de 13 ani, a plecat de la domiciliu, in jurul orei 06,30, fara a mai reveni. Minora in cauza nu a mai avut plecari voluntare, iar din verificarile…

- Luni dimineața, o femeie a fost incendiata intr-un bloc din Sectorul 6 din București, chiar de nepotul sau. Camerele de supraveghere au surprins intregul moment. Un martor a dezvaluit cum barbatul a stropit-o cu benzina, apoi i-a dat foc. Femeia a murit. Crima a avut loc pe data de 6 octombrie, in jurul…

- Video ! Urmarire in București! Un șofer fara permis a facut slalom printre polițiștiUn șofer fara permis a fugit de polițiștii din Capitala care l-au urmarit in trafic și nu puțin a lipsit ca acesta sa treaca cu autoturismul peste agenți. La data de 02 octombrie 2023, ora 15.25, polițiști…

- Politistii din Capitala au depistat, duminica dimineata, in apropierea unui club din Sectorul 5 unde se desfasura un after-party mai multe persoane care aveau un comportament care le-a atras atentia. Astfel oamenii legii au legitimat cele sase persoane, le-au efectuat control corporal si au perchezitionat…

- Politistii din Bucuresti au retinut, in ultimele 24 de ore, trei persoane pentru infractiuni comise in trafic. Un adolescent de 16 ani, fara permis, a fost prins la volanul unei masini, in Sectorul 5. Testul a iesit pozitiv la substante psihoactive. Doi soferi au fost prinsi sub influenta alcoolului,…

- Polițiștii au reținut joi un barbat banuit ca a furat banii din cutia milei intr-o Biserica din Capitala.Un preot din București a sesizat polițiștii bucureșteni din Secția 25 ca in cursul zilei de luni un barbat ar fi sustras o suma de bani din cutia milei amenajata pentru colectare in Biserica „Nașterea…